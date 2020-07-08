"Важно не только открытие". Как пройдет Кубок мира по гребле 2021 в Барнауле

Как сделать спортивный проект интересным для зрителя? Как совместить качественное соревнование с эффектным шоу, оставив у зрителя незабываемое спортивное послевкусие? Специалисты департамента спорт-event Федерации гребли Алтайского края на байдарках и каноэ, агентство EventCorpLife на примере собственного опыта рассказали о том, как готовятся к проведению Кубка мира по гребле 21-23 мая 2021 года.

"Мы — очень активный город, который любит спорт. Большая гордость, что именно наш Гребной канал в Барнауле признан одной из лучших площадок для проведения мероприятия мирового масштаба! Соревнования такого уровня повысят престиж не только гребли в рамках города, но и всего алтайского спорта. Благодарим Председателя Федерации гребли Алтайского края Юрия Вениаминовича Шамкова за доверие и уникальную возможность принять участие в историческом событии Алтая", — говорит руководитель event-агентства .

"Главная задача, которая стоит перед нами, это, как ни странно, не только церемонии открытия и закрытия Кубка. Один из важных критериев вау-фактора для зрителей, составляют развлечения между заездами спортсменов и паузы в больших обеденных перерывах. Данный формат спортивного события подразумевает собой параллельную работу event-городка партнеров, где у режиссёра стоит задача не только помочь спонсорам и организаторам представить промо-продукцию и рассказать о гребле, но и удержать внимание зрителя в течение всего дня креативными перформансами. С условием того, что Кубок продлиться 3 дня работы, работы предстоит достаточно.

Открою секрет, готовим много анимаций и игр, в том числе и с участием маскота нашего Кубка – алтайского бобренка Сибиряка. Зрители смогут познакомиться с историей данного спорта, приобрести на память различный мерч* проекта, сделать фото с легендами гребли и даже с амбассадором Кубка, пока не буду афишировать этого Олимпийского чемпиона, скоро всё сами узнаете.

Мы разрабатываем интерактивные площадки как для детей, так и для взрослых. *Спинер-аттракционы, выступления на воде, *дэнс-плэйсы, *фуд-станции. Ведь "главная заповедь" спортивного event-организатора досконально знать и понимать свою целевую аудиторию.

В настоящее время федерацией гребли создан большой оперативный внутренний штаб по подготовке проекта. Здесь и дизайнеры, и креаторы, маркетологи, IT-специалисты, медиа-продакшн, режиссёры. Впереди забег с препятствиями в период монтажей, тяжёлая атлетика при установке декораций и технического медиа-оборудования, синхронное плавание в разработке сценариев. Но вместе, думаю, у нас получится достойный результат.

Существует два противника работы в команде. Это "слишком много обязанностей" и "нет запасного плана". Что касается распределения нагрузки, ведь у каждого из нас одна пара рук, организовано еженедельное планирование, это дает уверенность, что команда на правильном пути. План "Б" тоже готов, оценены все риски и сюрпризов, думаю, не предвидится.

Считаю, что именно событийный спорт- это генератор развития молодого поколения и мощная история преемственности поколений. Здорово, что такие события реализуются в нашем родном городе. До встречи на Кубке мира! И будьте здоровы!", — рассказывает Виктория Романова, руководитель event-агентства EventCorpLife.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года, получил статус квалификационного турнира при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Впервые в истории лучшие гребцы планеты приедут в Россию за олимпийскими путевками. За право проводить у себя эти соревнования боролись пять стран, но Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований именно Барнаулу.

*мерч- продукция с символикой Кубка мира

*спинер-аттракцион-фотозона, позволяющее создать анимированное фото 360 градусов вокруг своей оси

*дэнс-плэйс-танцевальные, интерактивные площадки

*фуд-станция- пункты быстрого общественного питания