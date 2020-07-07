Жители улицы 8 марта в соцсетях показали, как выглядит их улица после дождя. Вода заполоняет проезжую часть и подходит вплотную к домам, перекрывая людям выходы из жилища.
"Ул. 8 Марта, из года в год ощущаем благоустройство нашей дороги, а особенно "наслаждаемся комфортом" прогулки по тротуару и входу и выходу из дома. Несколько лет пишу в администрацию и губернатору.. А толку ноль", — написала местная жительница в сообществе "Barnaul22".
Администраторы сообщества подняли видео от 2018 года. Люди также жаловались на проблему с водой, которая после каждого большого дождя подходит к домам. Все это время проблема остается нерешенной.
Комментарии
"Дождь превращает барнаульскую улицу в непроходимую реку", а радуга делает из патриотов этих самых
Бггг.... Дождь и перекресток Молодежная-Красноармейский превращает в непроходимую лужу. Прямиком перед очами Администрации Жд района. И что? И ничего)
да и пёс с ней
Мэр Барнаула посчитал, что дешевле вживить жабры всем барнаульцам, чем делать ливневую канализацию.
роттенбергу бы помочь
Если б было море пива - я б дельфином стал красивым.
Если б было море водкой, стал бы я подводной лодкой.
А если море будет все из водки,
Тогда пусть там разводятся селедки.
И к ней ещё в добавок огурцы.
По огурцам и вобле мы спецы.
Прусаковой нужно жаловаться, она поможет
11:33
Гость
Прусаковой нужно жаловаться, она поможет
А у неё вроде муженёк "строитель", который эксплуатирует людей, да? Не по-марксистски как то.
7.07.2020 11:35
- гость - Наговаривают.
Там дорожники специально водоотведение не делают, и ремонтируют каждый год.
У Маши муж строитель???? Она же замужем за Зюгановым