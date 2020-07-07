Эксперты назвали самые выгодные смартфоны

Самым выгодными для приобретения смартфонами оказались аппараты от Apple, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агрегатора по продаже телефонов SellCell.
Специалисты заявили, что в среднем проданный спустя два года после покупки iPhone Xs Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. На втором и третьем месте находятся iPhone Xs и Xr – устройства обесцениваются на 56 и 53 соответственно.
Менее выгодными для продажи после использования оказались Samsung Galaxy S9+, Galaxy S9 и Galaxy Note 9 – аппараты теряли порядка 72-76%. При этом аналитики посоветовали отказаться от перепродажи смартфонов LG V40 ThinQ и G7 ThinQ, поскольку за два года их стоимость снижается более, чем на 80%.
В отчете говорится, что в долгосрочной перспективе покупать указанные девайсы от Apple и Samsung выгоднее, поскольку они теряют меньше всех в стоимости. При этом на цену на вторичном рынке также влияет состояние устройства и износ аккумулятора.
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