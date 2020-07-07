Сибирская генерирующая компания продлила срок отключения горячей воды для части домов по контуру ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба организации.
На сегодняшний день ресурс не получили жители 169 домов, восемь детских садов, шесть школ и четыре больницы. Полную карту продления ограничений можно увидеть здесь.
Сдвиг сроков подачи горячей воды связан с выявленными дефектами на некоторых участках теплосетей и большим объемом ремонтных работ, выполняемых в этом году.
Напомним, что с 13 июля начнется отключение горячей воды по контуру городской ТЭЦ-3. Без водоснабжения останутся 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ и частный сектор.
Комментарии
Классика...
АХАХАХАХАХАХАХАХ ржу в полный голос. сроду такого небыло и вот опять.
Ну вы там держитесь ))))) ой славабогу свой дом и свой котел. ну к черту всякие там тэцы шмецы
Хорошо, что вообще после процедуры обнуления горячая вода вернётся в наши дома
Слово некоторым впечатляет!!! Это 163 многоквартирных дома 4 садика и ещё что то. Ну если ещё добавить что это затянется на долго и с учётом отключения народа по контуру ТЭЦ 3 - то "век тазиков" продлится до нового года. Да уж.Не весело.
Некоторым барнаульцам продлили отключение горячей воды.
А кто за это ответит?Что скажет прокуратура?
В прошлом году сообщали, что тепловики отремонтировали небывалое количество труб. Качественно и надолго. С чем связано продление ремонтного сезона в этом году? С проверкой практикой, возникнет ли у переболевших ковидом иммунитет? 163 дома - неплохая база для медицинского эксперимента.
/Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу.
в понедельник телеканал CNN на данные исследования испанского минздрава.
Телеканал указывает, что этот показатель гораздо ниже того уровня, который позволяет говорить о коллективном иммунитете к COVID-19.
Кроме этого, ученые обнаружили, что у части участников исследования антитела пропадали всего за несколько недель. Так, у 7% обследуемых, у кого нашли антитела, они исчезли на второй фазе исследований, и у 14% — на третьей.
Глава института здоровья имени Карла III доктор Ракель Йотти заявила, что приобретенный иммунитет может быть неполным, временным. В исследовании также указано, что его результаты «отражают сложности в краткосрочной перспективе с приобретением коллективного иммунитета».(с)
гость - какая прокуратура ,всё будет как всегда.Да и к чему всё это . У нас просто губернатор "редиска" вот и всё.
12:09
- гость -
Некоторым барнаульцам продлили отключение горячей воды.
А кто за это ответит?Что скажет прокуратура?
Ничего не скажет - зама главпрокурора РФ приняли бухим за рулём и уволили. Не до вас сейчас. Кипятите тазики, вы привыкшие.
7.07.2020 12:13
гость,не думаю,что горячее водоснабжение города Барнаула-дело губера.По-моему в городе этим должен заниматься совсем другой чиновник,разумеется под чутким руководством мера.И вот тут то и возникают вопросы...
Молодцы. Чтобы ковидная зараза распространилась(
А кстати, где наш украинский генерал-губернатор?
Молодежную и Красный разрыли, судя по всему, качественно и до зимы)
Во время пандемии
Ох ти нежные какие! Раскудахтались то как! Еще и на губернатора с мэром решили повесить, вам в носу мизинцем случайно не поковырять?
Я привык к тому,что на этом сайте,по каким то значимым вопросам,будь то наше городское бытие,краевое,союзного значения,комментаторы с именными никами (там "Ольги","Романы","Павлы","Димы"...) выступают всегда с поддержкой власти.Ходят даже грязные слухи,что это люди из нашей администрации,или приближенные к ней,но что я вижу!"Дима","Рома" вроде бы как и рады,что в такой непростой момент для всего и вся,у нас в городе нет элементарного-горячей воды,которая хоть как-то поможет уберечься нам от этой заразы.Меня терзают смутные сомнения(с).)))))