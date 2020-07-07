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Некоторым барнаульцам продлили отключение горячей воды

, ИА "Амител"
Жильцам придется потерпеть еще несколько недель
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сибирская генерирующая компания продлила срок отключения горячей воды для части домов по контуру ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба организации.

На сегодняшний день ресурс не получили жители 169 домов, восемь детских садов, шесть школ и четыре больницы. Полную карту продления ограничений можно увидеть здесь.

Сдвиг сроков подачи горячей воды связан с выявленными дефектами на некоторых участках теплосетей и большим объемом ремонтных работ, выполняемых в этом году.

Напомним, что с 13 июля начнется отключение горячей воды по контуру городской ТЭЦ-3. Без водоснабжения останутся 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ и частный сектор.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.07.2020 11:48
роман

Классика...

7.07.2020 11:54
krash

АХАХАХАХАХАХАХАХ ржу в полный голос. сроду такого небыло и вот опять.
Ну вы там держитесь ))))) ой славабогу свой дом и свой котел. ну к черту всякие там тэцы шмецы

7.07.2020 11:54
- гость -

Хорошо, что вообще после процедуры обнуления горячая вода вернётся в наши дома

7.07.2020 12:03
гость

Слово некоторым впечатляет!!! Это 163 многоквартирных дома 4 садика и ещё что то. Ну если ещё добавить что это затянется на долго и с учётом отключения народа по контуру ТЭЦ 3 - то "век тазиков" продлится до нового года. Да уж.Не весело.

7.07.2020 12:09
- гость -

Некоторым барнаульцам продлили отключение горячей воды.
А кто за это ответит?Что скажет прокуратура?

7.07.2020 12:12
- гость -

В прошлом году сообщали, что тепловики отремонтировали небывалое количество труб. Качественно и надолго. С чем связано продление ремонтного сезона в этом году? С проверкой практикой, возникнет ли у переболевших ковидом иммунитет? 163 дома - неплохая база для медицинского эксперимента.
/Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу.
в понедельник телеканал CNN на данные исследования испанского минздрава.
Телеканал указывает, что этот показатель гораздо ниже того уровня, который позволяет говорить о коллективном иммунитете к COVID-19.
Кроме этого, ученые обнаружили, что у части участников исследования антитела пропадали всего за несколько недель. Так, у 7% обследуемых, у кого нашли антитела, они исчезли на второй фазе исследований, и у 14% — на третьей.
Глава института здоровья имени Карла III доктор Ракель Йотти заявила, что приобретенный иммунитет может быть неполным, временным. В исследовании также указано, что его результаты «отражают сложности в краткосрочной перспективе с приобретением коллективного иммунитета».(с)

7.07.2020 12:13
гость

гость - какая прокуратура ,всё будет как всегда.Да и к чему всё это . У нас просто губернатор "редиска" вот и всё.

7.07.2020 12:17
- гость -

12:09
- гость -
Некоторым барнаульцам продлили отключение горячей воды.
А кто за это ответит?Что скажет прокуратура?

Ничего не скажет - зама главпрокурора РФ приняли бухим за рулём и уволили. Не до вас сейчас. Кипятите тазики, вы привыкшие.

7.07.2020 12:22
- гость -

7.07.2020 12:13
гость,не думаю,что горячее водоснабжение города Барнаула-дело губера.По-моему в городе этим должен заниматься совсем другой чиновник,разумеется под чутким руководством мера.И вот тут то и возникают вопросы...

7.07.2020 12:31
Дима

Молодцы. Чтобы ковидная зараза распространилась(

7.07.2020 12:34
- гость -

А кстати, где наш украинский генерал-губернатор?

7.07.2020 12:37
- гость -

Молодежную и Красный разрыли, судя по всему, качественно и до зимы)

7.07.2020 12:41
гость

Во время пандемии

7.07.2020 12:44
- гость -

Ох ти нежные какие! Раскудахтались то как! Еще и на губернатора с мэром решили повесить, вам в носу мизинцем случайно не поковырять?

7.07.2020 12:48
- гость -

Я привык к тому,что на этом сайте,по каким то значимым вопросам,будь то наше городское бытие,краевое,союзного значения,комментаторы с именными никами (там "Ольги","Романы","Павлы","Димы"...) выступают всегда с поддержкой власти.Ходят даже грязные слухи,что это люди из нашей администрации,или приближенные к ней,но что я вижу!"Дима","Рома" вроде бы как и рады,что в такой непростой момент для всего и вся,у нас в городе нет элементарного-горячей воды,которая хоть как-то поможет уберечься нам от этой заразы.Меня терзают смутные сомнения(с).)))))

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