Названы самые высокооплачиваемые профессии на "удаленке"

Сервис "Работа.ру" назвал самые высокооплачиваемые профессии на "удаленке". Больше всего могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч, пишут "РИА Новости".
В исследовании поясняют, что речь идет о бухгалтерах в больших компаниях, которые работают с b2b-сегментом.
"Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", — отмечается в отчете.
От 150 до 200 тысяч рублей могут зарабатывать на "удаленке" переводчики с английского языка, а представители сферы продаж могут получать от 100 тысяч + проценты. Правда, кандидат на должность должен иметь опыт от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров и презентаций.
Достойную зарплату также могут иметь специалисты по рекламе и профессионалы в сфере IT.
Комментарии
Ребята, я вас умоляю... На рынке переводчиков полно недоучек, которые расценки сбили уже до минимума. (Лично наблюдала поиск переводчика для какого-то документа. С польского. Что-то рублей чуть не за 200. А запросов было - уровень С2, и присылайте резюме) Результат - например, книги, переведенные незнамо как. Но платить работодатель предпочтет тому, кто сделает перевод за три копейки. И главбух за 250 тыс - это не в нашем регионе точно)