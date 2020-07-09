Сеть многотопливных АЗС Газойл предлагает жителям Алтая сэкономить на топливе и запускает акцию "Бодрая заправка". При заправке от 25-ти литров бензина и единовременной покупке кофе — скидка составит 2 рубля за каждый литр. А если к кофе добавить еще и круассан, то каждый литр бензина станет выгоднее на целых 3 рубля. Акция действует для держателей бонусных карт программы лояльности ГАЗОЙЛ.
Акция действует на АЗС сети ГАЗОЙЛ Алтайского края по следующим адресам:
- Барнаул, Мамонтова ул., 141
- Барнаул, Павловский т-т, 313
- Барнаул, Южный п., ул. Дзержинского, 43 а.
- Барнаул, ул. Шумакова, 19 а.
- Барнаул, ул. Челюскинцев, 117
- Санниково
- Тальменка
Максимальный единоразовый объем заправки — 100 литров. Виды топлива, участвующие в акции: АИ-92, АИ-95. Срок проведения акции с 06.07.2020 года по 31.07.2020 года. Подробные условия Акции уточняйте на сайте компании gk-gazoil.ru.
Комментарии
Ну во первых на газойле не самый лучший бенз, во вторых он сам по себе не дешевый, а в третьих, ну купите вы кофе с булочкой по заоблачной цене и в результате то на то и выйдет.