В Алтайском крае бездомная женщина едва не убила подростка

В одном из сел Поспелихинского района бездомная женщина причинила колото-резаное ранение 17-летнему подростку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вечером 5 июля 2020 года. По предварительным данным, 43-летняя подозреваемая и несовершеннолетний поссорились, после чего женщина ударила подростка острым предметом в живот.
Полиция задержала злоумышленницу по горячим следами. По информации следователей, женщина не имеет постоянного места жительства и злоупотребляет алкоголем.
В настоящее время следствие собирает доказательства для предъявления обвинения и готовит ходатайство для заключения подозреваемой под стражу.
Комментарии
Страшная баба. Ножом хорошо владеет
Пацану урок, бездомной хата. Каждому свое