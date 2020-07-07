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Алтайский край получил более 80 миллионов на "коронавирусные" выплаты соцработникам

, ИА "Амител"
Деньги специалисты получат за работу с зараженными и контактными лицами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство России выделило Алтайскому краю более 80 миллионов рублей на "коронавирусные" выплаты для социальных работников. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, было опубликовано 6 июля. Согласно ему, общая сумма стимулирующих надбавок для соцработников региона увеличена до 80 миллионов 23 тысяч рублей.

Финансовую помощь за дополнительную нагрузку и особые условия труда получат сотрудники учреждений, которые оказывают социальные услуги гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией и контактным лицам.

Общая сумма доплат соцработникам составляет более 11 млрд рублей. Соседняя Республика Алтай также получит почти 24 млн, а рекордсменом по объему субсидий в СФО стала Иркутская область – туда правительство направит 355 млн.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.07.2020 14:02
- гость -

Считаю, что нужно их раздать всем министерским работникам.

7.07.2020 14:04
- гость -

Ну как же скрпненько. Соцработникам выплаты, а медработникам хрен.

7.07.2020 14:10
- гость -

14:04
- гость -
Ну как же скрпненько. Соцработникам выплаты, а медработникам хрен.

Мне кажется, что вы его заслужили.

7.07.2020 14:43
- гость -

Может Попов после скандала с медработниками сказал НЕТ! Им не давать! И пообещал за это их еще не наказывать. Благородство проявил. А соц работники себе выбили на печенюшки, организуют пир во время чумы

7.07.2020 15:12
- гость -

Пока не прекратят платить медикам призовые и страховки, так рост и будет, уже почти все стационары города прошли вспышки, цирк, и не одного главврача не сняли с должности, роспотребнадзор таже песня в статистов превратились, сидя в кабинетах борются с заразой

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