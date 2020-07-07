Алтайский край получил более 80 миллионов на "коронавирусные" выплаты соцработникам

Правительство России выделило Алтайскому краю более 80 миллионов рублей на "коронавирусные" выплаты для социальных работников. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, было опубликовано 6 июля. Согласно ему, общая сумма стимулирующих надбавок для соцработников региона увеличена до 80 миллионов 23 тысяч рублей.
Финансовую помощь за дополнительную нагрузку и особые условия труда получат сотрудники учреждений, которые оказывают социальные услуги гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией и контактным лицам.
Общая сумма доплат соцработникам составляет более 11 млрд рублей. Соседняя Республика Алтай также получит почти 24 млн, а рекордсменом по объему субсидий в СФО стала Иркутская область – туда правительство направит 355 млн.
Комментарии
Считаю, что нужно их раздать всем министерским работникам.
Ну как же скрпненько. Соцработникам выплаты, а медработникам хрен.
14:04
- гость -
Ну как же скрпненько. Соцработникам выплаты, а медработникам хрен.
Мне кажется, что вы его заслужили.
Может Попов после скандала с медработниками сказал НЕТ! Им не давать! И пообещал за это их еще не наказывать. Благородство проявил. А соц работники себе выбили на печенюшки, организуют пир во время чумы
Пока не прекратят платить медикам призовые и страховки, так рост и будет, уже почти все стационары города прошли вспышки, цирк, и не одного главврача не сняли с должности, роспотребнадзор таже песня в статистов превратились, сидя в кабинетах борются с заразой