В Алтайском крае осудят мужчину, который четыре года насиловал трех своих дочерей

В Каменском районе мужчина на протяжении нескольких лет насиловал трех дочерей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установило следствие, 39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.
С 2016 по 2020 год отец насиловал девочек. Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий.
Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.
Комментарии
Выйдет - депутатом станет!
Жуть. Мамашу рядом посадить. Не верю, что не знала.
7.07.2020 14:50
- гость -
Выйдет - депутатом станет!
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Он им еще в СИЗО станет!
Как их бог терпит. Не однократ судим
7.07.2020 14:50
- гость -
Вряд ли. Это перебор даже для представителя российской власти.
Убл@док
15:09
Вряд ли. Это перебор даже для
В смысле?
ДЕПУТАТЫ СЛАВГОРОДА ЕДИНОГЛАСНО УВОЛИЛИ СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА И НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕНУ РАНЕЕ СУДИМОМУ И.О.
Также народные избранники назначили исполняющего обязанности мэра вместо первого заместителя Дмитрия Петракова, который был судим за фальсификацию наркотического уголовного дела.
Или проткнутых не берут?
говорят попы в своих кругах и не такое вытворяют.