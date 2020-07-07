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Новости

В Алтайском крае осудят мужчину, который четыре года насиловал трех своих дочерей

, ИА "Амител"
Следствие доказало 11 эпизодов насильственных действий
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Каменском районе мужчина на протяжении нескольких лет насиловал трех дочерей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.

С 2016 по 2020 год отец насиловал  девочек. Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий.

Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.07.2020 14:50
- гость -

Выйдет - депутатом станет!

7.07.2020 14:55
- гость -

Жуть. Мамашу рядом посадить. Не верю, что не знала.

7.07.2020 14:58
Mestnyi122

7.07.2020 14:50
- гость -
Выйдет - депутатом станет!
--
Он им еще в СИЗО станет!

7.07.2020 15:01
- гость -

Как их бог терпит. Не однократ судим

7.07.2020 15:09
АБОРИГЕН

7.07.2020 14:50
- гость -
Вряд ли. Это перебор даже для представителя российской власти.

7.07.2020 15:13
- гость -

Убл@док

7.07.2020 15:18
- гость -

15:09
Вряд ли. Это перебор даже для

В смысле?

ДЕПУТАТЫ СЛАВГОРОДА ЕДИНОГЛАСНО УВОЛИЛИ СЕРГЕЯ ГОРБУНОВА И НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕНУ РАНЕЕ СУДИМОМУ И.О.

Также народные избранники назначили исполняющего обязанности мэра вместо первого заместителя Дмитрия Петракова, который был судим за фальсификацию наркотического уголовного дела.

Или проткнутых не берут?

7.07.2020 15:51
- гость -

говорят попы в своих кругах и не такое вытворяют.

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