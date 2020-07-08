Статистика по заболевшим коронавирусом в Алтайском крае день за днем бьет рекорды. С 5 июля ежедневный прирост заболевших больше ста человек (115 пятого июля, 124 — шестого, 171 — седьмого).Но еще полторы недели назад в крае разрешили работать летним кафе и открыли турбазы — и все это на фоне постоянного роста инфицированных и летальных случаев. На графике — эпидситуация в крае и принятые решения о послаблении ограничений.
- 29 марта в крае первый человек заболел коронавирусом.
- 31 марта (больны три человека) губернатор подписал указ о самоизоляции — из дома выходить рекомендовалось только в магазин и аптеку. Закрылись торговые центры, кинотеатры, музеи, рестораны, салоны красоты.
- 29 апреля (коронавирусом в крае заболело 348 человек, зафиксирована одна смерть) к работе вернулись парикмахерские.
- С 1 мая на границах края установили блокпосты. Все въезжающие получали предписание о самоизоляции.
- 12 мая (724 инфицированных, четыре смерти) в крае ввели обязательный масочный режим.С тех пор противоэпидемические меры не ужесточались.
- С 7 июня (2319 больны, 26 умерли) можно гулять по двое, разрешена работа открытых зоопарков, также въезжающим больше не нужно проходить 14-дневный карантин. Разрешена работа санаториев, можно заниматься спортом на открытом воздухе, но только по два человека, в составе групп – не более 15. Роспотребнадзор больше не контролирует приезжающих в Барнаульском аэропорту. Также на границах региона убрали блокпосты.
- 26 июня (3676 больных, 63 летальных исхода) — заработали летние кафе и турбазы.
- 30 июня (3985 человек с начала пандемии заболели COVID-19, умерли уже 76) шесть районных больниц вернулись к плановой медицинской помощи.
Возможно, тенденция к ослаблению ограничений подошла к концу. Из-за резкого роста больных губернатор Виктор Томенко вечером 7 июля провел оперативное совещание, на котором власти рассмотрели складывающуюся неблагоприятную эпидобстановку и обсудили возможные меры по предупреждению дальнейшего ухудшения ситуации. Предварительно, решено ужесточить меры по соблюдению масочного режима, еще строже следить за работой турбаз и летних кафе и т.д. Впрочем, окончательная ясность в этом вопросе наступит после заседания оперштаба. Оно должно состояться сегодня, 8 июля.
Комментарии
Взяли и написали правду как всё было, показали глупость нашей "власти". Разве так можно?
АМИК сейчас наглядно показал безответсвенность и неспособность засланного управленца и его команды, хоть как то организовывать работу по профилактике заболевания.
Почему за весь период Леруа работала без остановки? Почему даже когда сотрудники там заболели, деятельность Леруа не приостановили? Почему когда зараза была еще где то далеко, активно брызгали по улицам, а когда реально стало расти количество заболевших, просто улицу метет дворник? Почему когда ввели ограничения, продолжали на Змейногорский рудник брать вахтовиков, в том числе с других регионов? Почему рынки все работали? Почему сейчас не ведется массовое и регулярное тестирование хотя бы тех кто ежедневно ходит, ездит на работу? С какой целью открыли Белокуриху и Аю, мАскве негде отдыхать? Зачем был нужен цирк из клоунов в костюмах роспотребнадзора и росгвардии с пулемётами на границе региона? По-ка-зу-ха!
Вопросов почему, очень много. Но видится один ответ - кому эпидемия, а кому и мать родная. Просто занесли нужным людям по нужным кабинетам.
Всех, от кого зависит ситуация в крае не прокурор осудит, он там рядышком на совещаниях сидит, осудят люди ну и высший суд. Ад после смерти, всевышней не закрыл на карантин..
Очень показательный график. В соответствии с этой динамикой и "логикой", именно сейчас власти должны снять абсолютно все ограничения.
8.07.2020 08:04
- гость
А как по вашему бороться с бедностью, сокращать пенсионеров, и все это при глобальном кризисе, сейчас соберут налоги за 2 квартал и опять по норам
8.07.2020 08:19
- гость -
+100000000000!
Обратите внимание, что рост аккуратно совпадает с послаблениями, введёнными для обнуления обнулёныша.
Я так понимаю, вы хотите опять дома посидеть? Может, лучше не на алтайские власти жаловаться, а на соблюдение всех саннорм сосредоточиться особо озабоченным?
еще и что то думать собираются, поздно Роза пить боржом, когда почки отвалились
Это как раз те хотят дома посидеть, кто не соблюдает никаких саннорм. Статистика растёт неумолимо, с ярко выраженными симптомами сейчас 70% заболевших. Всё думают, что попадут в число бессимптомников. Ну-ну. В том числе и СМИ сформировало такое наплевательское отношение в болезни - раньше трубило со всех сторон о большом количестве бессимптомно больных, а когда соотношение поменялось - молчок.
8.07.2020 08:50
- гость -
Соблюдение чего позволить не заразиться царьвирусом? Только не дышать, ну это какбы невозможно - тоже помрёшь еще быстрее!
Что-то не вижу последнюю неделю на тв местную "сладкую парочку"-Попова и Калинину.
Боюсь даже подумать,что с ними случилось?!
Только не дышать,
Не поможет даже это. Чихнет ктонить рядом - и фсе)
8.07.2020 08:57
- гость -
В том числе и СМИ сформировало такое наплевательское отношение в болезни - раньше трубило со всех сторон о большом количестве бессимптомно больных, а когда соотношение поменялось - молчок.
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Я тоже считаю, что позиция местных СМИ безответственна по отношению к своим землякам. Людям необходимо сообщать о реальной обстановке, а не прятать информацию, как было в советское время с Чернобылем. Якобы чтобы избежать паники, не сообщали об опасности. А ведь многие могли бы сохранить здоровье, если бы были вовремя предупреждены.
8.07.2020 08:19
- гость -
Вы действительно уверены что московские назначенцы имеют какие-то полномочия и обладают самостоятельностью в принятии решений? Это абсолютно номинальные фигуры в сложившейся вертикали ни экономически ни административно не самостоятельные.
Помощь из Москвы как в Дагестане дожидаются похоже.
8.07.2020 08:50
- гость -
Я так понимаю, вы хотите опять дома посидеть? Может, лучше не на алтайские власти жаловаться, а на соблюдение всех саннорм сосредоточиться особо озабоченным?
Особо озабоченные уже давно сосредоточились. Теперь вас не озабоченных как-то бы сосредоточить
8.07.2020 09:12
АБОРИГЕН
Полномочия кое-какие имеют. Но не контролируют ситуацию в регионе. Полностью легли под воротил бизнеса, которые сидят в условных бункерах, а основное население выведено на работу. Хотя можно во многих случаях вести деятельность на удаленке. Необходимо только перестроиться.
Назначенцы уверены, что с них за сохранность населения никто не спросит.
8.07.2020 09:14
- гость -
Особо озабоченные уже давно сосредоточились. Теперь вас не озабоченных как-то бы сосредоточить
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Полумерами их не сосредоточить. Возможно, посадить всех было бы полезно. Также, как и закрыть регион. Перемещение по краю только своих и транзит.
А все эти командированные- полная туфта. Вопросы сейчас решаются через средства связи и есть опция электронных подписей.
Ок кей!
Местный, самый действенный способ борьбы с любой респираторного инфекцией - ограничение контактов. Это значит, что я добровольно отказываюсь от контактов, без которых смогу прожить некоторое время. От посиделок с друзьями, от развлечений, реже иду в магазин и не в часы пик, отказываюсь от поездок на общественном транспорте, когда это возможно и т.п. Плюс соблюдение социальной дистанции.
Это не убережет на 100% от заражения, но снизит вероятность. Плюс если все будут придерживаться правил, заболеет меньше людей и соответственно погибнет тоже меньше.
Вы максималист, и считаете, что если на 100% эта мера не защитит именно вас, то и делать ничего не надо.
Ps. Просьба не обижаться за "максималиста".
"Короновирус распространяется информационным путем". Золотые слова, судя по содержанию статьи и комментариям. Медицинская тема всегда закрыта для посторонних глаз, а бумага "все стерпит".
Ещё этот идиотизм со стадным иммунитетом. Полная фигня. У 5% выявили антитела, Это сегодня, а завтра их может уже не быть. Как показывает практика других стран, куда эпидемия пришла раньше.
Хотя то, что местные власти делали ставку именно на "прииммунивание", очевидно. Их к этому толкал бизнес: всех выгнать на работу, никаких мер и дезинфекции, пусть все переболеют, кому-то не повезет, похороним.
8.07.2020 09:06
Потёмкин
Что-то не вижу последнюю неделю на тв местную "сладкую парочку"-Попова и Калинину.
Да стыдно им на люди показываться! Это же Калинина говорила, что мол "пока не увидим стабильное снижение количества вновь выявленных на уровне 40 и ниже, НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ не снимем"! Её слова? 40-ка и не пахло даже в период дообнуления, а теперь и вовсе под 200 в день. Зато все ограничения сняты и ковидоотрицатели с выпученными глазами хлынули на отдых в Горный и Белокуриху!
"Назначенцы уверены, что с них за сохранность населения никто не спросит."
Скорее всего это уверенность небеспочвенна, и действительно люди, особенно пожилые, никому не нужны.
8.07.2020 08:20
- гость -
Очень показательный график. В соответствии с этой динамикой и "логикой", именно сейчас власти должны снять абсолютно все ограничения.
)))))))))))))))))))))))
Работают в открытом режиме МФЦ, налоговые, суды, администрации, все бюджетные организации без ограничений. А так как нет даже формальных ограничений, то отказываются даже высылать документы по средствам связи. Всюду необходимо присутствовать лично. Люди ездят, стоят в очередях.Заражаются, заражают работников.
Срочно принимайте меры! Закрывайте въезд и садите всех на 14-дневный карантин! Усиливайте масочный режим! Закрывайте кафе, санатории и турбазы! В магазинах вход по 3 человека с соблюдением дистанции! Делайте уже что-нибудь!
8.07.2020 09:14
- гость -
Плюсуюсь к Вам.
8.07.2020 09:33
Томенко!!!
Не дождётесь!!!
Требуется оперативность, но мы по-прежнему переносим решение на 8-е. Прекрасно!
Обсуждать работу кафешэк не нужно - их нужно было закрыть давно, включая летние веранды и на вынос. Там люди без масок случайные тысячами пересекаются без особой нужды. Каждый час промедления только ухудшает ситуацию. Типичная проблема - боязнь напрячь мозг и принять ответственное решение.
действуют по принципу: нет человека - нет вируса, вирус без человека не живет, так и борются
8.07.2020 09:33
Томенко!!!
Раньше я была также категорична. Сейчас считаю, что достаточно будет ужесточить масочный режим: взимание штрафов за неношение масок в общественных местах.
"Впрочем, окончательная ясность в этом вопросе наступит после заседания оперштаба. Оно должно состояться сегодня, 8 июля." - оперативность просто зашкаливает!
8.07.2020 09:33
Томенко!!!
+1000000
Походу поликлиники и стоматологические кабинеты так и не откроют. А надо то было 3 месяца назад посадить всех на жесткий карантин на 2-3 недели и сейчас ситуация скорее всего была бы другая
Томенко!!!
Выпей успокоительного, это помогает. В том числе от короновируса.
Носите маски, ну хотя бы в магазинах и в общественном транспорте!!!! Причем здесь, Томенко он что, как в детском саду должен каждому масочку надеть!!!
Сталина надо, что бы соблюдали масочный режим!!!