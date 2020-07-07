Большинство российских врачей не доверяют статистике по коронавирусу

Более половины российских врачей не доверяют статистике по коронавирусу, а примерно половина считает ее заниженной. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".
Всего было опрошено 502 врача, 60% из которых имеют опыт работы с пациентами, у которых наблюдаются симптомы COVID-19, а 16% работают в так называемой "красной зоне".
В достоверности статистики по заболевшим и умершим сомневаются 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с зараженными — 54%). 9 и 11% считают эти цифры наоборот завышенными. В правдивость информации верят 23 и 21% респондентов.
В Минздраве на запрос издания ответили, что "не знакомы с результатами исследования".
Комментарии
Тут вопрос не доверия а фактов лжи со стороны властей. Власть постоянно врёт. О каком доверии тут может быть идти речь?!