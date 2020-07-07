"Сложно сказать". В Евросоюзе объяснили, когда могут открыться границы для России

Евросоюз не может назвать сроки открытия границ для жителей России. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, сообщают РИА "Новости".
"Как вы знаете, ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны и некоторым другим странам. Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены еще 15 стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС... Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", — сказал Эдерер на пресс-брифинге.
Напомним, что границы были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Как ранее сообщил amic.ru, Владимир Путин заявил, что ситуация с полетами в Шенгенскую зону полностью зависит от властей Европы.
Комментарии
Он нам и нафиг не нужон, ЕС ваш!
Долго ещё соловьиный помёт не сможет воссоединиться со своей виллой.
7.07.2020 17:11
- гость -
Ух ты какой решительный! Да еще и говоришь о себе во множественном числе! А кто тебя уполномочил от лица других говорить?
17:16
- гость -
Вас это волновать не должно!
7.07.2020 17:20
- гость -
Да ну? Скромнее надо быть в своих заявлениях!
17:25
- гость -
Скромнее надо быть в своих заявлениях!
Кто сказал?
7.07.2020 17:27
- гость -
Ну, будь и дальше челом из палаты №6)
Откройте уже границы,дайте алтайским баранам увезти вирус отсюда!
ситуация зависит от России, а не от Европы, если Россия никаких мер не принимает, то Европе такие туристы даром не нужны
Полностью соглашусь с Alisa