"Мы не достигли дна". Эксперт высказался о сроках окончания кризиса в России

Самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России только начинается. Такое мнение высказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.
"Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся — там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года", — сказал Дворкович.
Председатель добавил, что если последние несколько месяцев бизнес просто терпел и ждал лучшего, то теперь небольшие компании просто начнут закрываться, а крупные – сворачивать производство из-за накопившихся проблем.
Это приведет к уходу с рынка отдельных игроков, консолидацию и выживанию только самых успешных.
Комментарии
к концу лета, осенью, может, к концу года
Но более вероятно, что к 2036г.
Пробиваем очередное дно, сверхдержава вроткомпот.
я не понял, а мы с колен еще не встали?
17:52
-гость-
Нужен рывок, на раскачку времени нет!
А в чём он эксперт? Достижения у него есть? Оказался в чём то прав?