В День семьи, любви и верности в Алтайском крае поженятся более 50 пар

50 пар поженятся в Алтайском крае в среду, 8 июля. Об этом amic.ru рассказали в региональном управлении юстиции. В этом году День семьи, любви и верности оказался не особо популярным для регистрации брака: молодожены предпочли для свадьбы "красивые даты" и выходные.
Как уточнили в управлении, массовых торжественных мероприятий в органах ЗАГС в День семьи, любви и верности проводить не планируют. На эту дату подали чуть больше 50 заявлений, 21 из них — в Барнауле. Это довольно мало по сравнению с другими июльскими датами. Вероятно, все дело в том, что праздник выпал на середину недели. Ведь в пятницу, 10 июля, в регионе запланировано 134 свадьбы, а в субботу, 11 июля, — 122. А 2019 году, когда 8 июля выпал на понедельник, брак зарегистрировали всего 10 пар.
Также наиболее популярными оказалась "красивые летние даты". Так, в субботу, 6 июня (06.06.2020) ЗАГСы зарегистрировали 125 браков, на субботу, 8 августа (08.08.2020) — пока подали 178 заявлений. А вот 7 июля (07.07.2020) решили пожениться только 46 пар (все из-за того, что это был вторник).
Свою лепту в свадебный сезон снес и коронавирус. Из-за пандемии регистрация брака проходит без гостей: в зале могут находиться только жених и невеста. Да и отпраздновать с размахом торжество сейчас не получится: в регионе запрещены массовые мероприятия, а рестораны работают с большими ограничениями. Вероятно, по этой причине летом так и не произошел свадебный бум, которого ожидали. К примеру, в июне-2020 поженились всего 1255 пар, что на 305 меньше, чем в прошлом году. А на июль и август в этом году пока подали более 2500 заявлений. Хотя в 2019-м в этот же период прошлось 3970 свадеб.
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