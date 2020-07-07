Пожар произошел в частном доме в Камне-на-Оби

7 июля во второй половине дня загорелся частный дом по адресу Республики, 85 в Камне-на-Оби. Огонь разгорелся на веранде и перекинулся на крышу дома.
На место происшествия прибыли два пожарных автомобиля и семь человек личного состава. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня на соседние постройки.
В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что в пострадавшем доме проживает семейная пара и теперь их жилье нуждается в ремонте, пишут "Каменские известия".
По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение в эксплуатации электрического оборудования.
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