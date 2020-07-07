Мэрия ищет подрядчика для обустройства сквера на улице Сергея Ускова

Мэрия Барнаула взялась за работу над сквером на Ускова. Подрядчик должен будет уложить пешеходные дорожки, засадить территорию деревьями, установить 59 фонарей, 56 скамеек.
На пересечении пешеходных дорожек хотят установить флюгер, который будет сделан по индивидуальному проекту, а также обустроить площадку для проведения массовых мероприятий и небольшой водоем. Кроме того, на территории могут появиться лежаки.
Начальная цена контракта составляет 7 265 720 рублей, пишет "Банкфакс". Большая часть этой суммы будет израсходована на устройство покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм.
Закончить работы подрядчик должен к 1 ноября 2020 года.
Комментарии
В Москве начальная цена контракта составляла бы 726 572 000.