Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке на 0,5 процентных пункта, пишут "РИА Новости".
Теперь минимальная ставка по кредиту на приобретение готового жилья составит 7,3 процента годовых при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик" и регистрации сделки в электронном виде. Ставка по программе ипотеки с поддержкой при покупке квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика составит 2,6 процента головых в первые два года и от 6,1 процента — при электронной регистрации сделки.
Минимальная ставка в рамках спецпрограммы с застройщиками определена в 4,1 процента годовых на первые два года, а затем она вырастет до 7,6 процентов. По программе с дисконтом на весь срок при регистрации сделки в электронном виде она составит 5,4 процента
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