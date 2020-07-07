"Коммерсантъ" выступил в поддержку задержанного за госизмену Сафронова

Издательский дом "Коммерсантъ" выпустило заявление в поддержку подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова.
"Иван проработал в “Ъ” около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. В этом случае репутация семьи стала частью репутации “Ъ”, а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 года в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", – сказано в заявлении.
Как отметили в обращении, столкнуться с тяжелым обвинением может любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью. При этом, людям, обвиненным в государственной измене, сложно добиться справедливого следствия и гласного суда.
Как ранее сообщал amic.ru, 7 июля ФСБ задержала бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Ведомство обвиняет его в работе с силовыми структурами НАТО и государственной измене.
На данный момент напротив здания ФСБ в Москве проходят одиночные пикеты – полиция уже задержала двух журналистов "Коммерсанта" и одного из издания "Проект". Сафронова же доставили в суд, где будет рассмотрен вопрос о его аресте.
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