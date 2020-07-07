Блогер, прокатившийся на каяке по гейзерному озеру на Алтае, ответил на обвинения

Российский тревел-блогер Эльнар Мансуров заявил, что не хотел никого оскорбить своими фотографиями, на которых он плавает на гейзерном озере в Горном Алтае. Обращение он опубликовал в своем Instagram.
Мансуров объяснил, что не собирался хайпить, а каяк, на котором он проплыл по озеру, берет с собой в любой уголок планеты.
"Я не хотел подавать и показывать какой-то плохой пример, я – люблю природу, никогда не использую моторные лодки на воде, не тычу палкой в дно и прочее, я полностью на стороне ЭКО туризма", – написал путешественник.
По его словам, у него были надежды показать Республику Алтай не только как горный и озерный регион, но и как край гостеприимных и доброжелательных людей. "И уверен, что это обязательно получится", – добавил Мансуров.
Кроме того, блогер ответил по нескольким основным претензиям, где напомнил, что озеро нашли всего 15 лет назад и до закрытия частным собственником в нем купались приезжие, а на берегу – жарили шашлыки.
При этом, он раскритиковал то, что за доступ к водоему требуется плата некоему "владельцу" озера, напомнив, что доступ к водным ресурсам должен быть свободным для всех.
Как ранее сообщал amic.ru, известный трэвел-блогер Эльнар Мансуров посетил Республику Алтай, где сфотографировал, как плавает на каяке по гейзерному озеру.
Комментаторы к публикации обвинили путешественника в "свинстве" и отсутствии уважения к священному месту.
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