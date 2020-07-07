Жители алтайского села рассказали об ужасной дороге на центральной улице

Жители села Алтайское Алтайского района показали, в каком состоянии находится дорога на центральной улице. Фотографии они опубликовали в сообществе "Barnaul22".
Значительная часть дорожного полотна покрыта глубокими ямами, часть из которых может нанести автомобилям серьезный ущерб. Объехать их не представляется возможным, потому что выбоины разбросаны по всей площади дороги.
"На фото лишь малая часть. Местные жители устали бороться с администрацией, меры не принимаются. Делается "заплаточный" ремонт дорожного полотна, для отвода глаз, который распадается через 2-3 недели", — написали люди и понадеялись, что после публикации на их проблему обратят внимание.
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