Грозы и туман. О погоде в Алтайском крае 8 июля

До 8 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Местами наблюдается пятый класс горимости.
Днем температура воздуха в регионе составит +25,+30 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +26,+28. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
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