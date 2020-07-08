Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил жениться на своей новой 28-летней избраннице. Интригующий пост появился на странице Валерии Куденковой в Instagram.
"Вчера был значимый день для нас. А насколько значимый вам подскажет ваша фантазия", — написала девушка.
При этом несколько недель назад стало известно, что Ивлев разводится со своей женой Марией. Вместе они прожили 23 года, а на развод женщина подала после того, как узнала о том, что у мужа появилась молодая любовница, которая, вероятно, станет законной супругой повара.
Комментарии
Бумеранг ей в ягодицу. И ему
Кого волнует половая жизнь этого гопника?
Митенька ржевский, полностью поддерживаю!!! Что это за тренд, выносить личную жизнь напоказ ,тем более , этого повара???
С чего взяли, что он жениться собрался? Разве об этом в посте написано? Там написано про значимый день. Это может быть что угодно. Может они чайник новый купили
Красивая женщина