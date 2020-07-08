Диетологи назвали продукт, который позволяет есть и не толстеть

Отказ от вредных перекусов в пользу орехов позволяет снизить риск развития ожирения даже при сохранении других пищевых привычек. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Одной из проблем современных людей является употребление в течение дня жирных закусок, которые повышают уровень сахара в крови и мешают сжиганию лишних килограммов. В их число специалисты отнесли колбаски, картофель фри, чипсы, печенье и другие сладости.
Согласно исследованию врачей из Гарвардской школы общественного здравооханения, замена богатых на жиры закусок 20 граммами орехов в день способна снизить риск набора лишних килограммов.
Причин для этого несколько: высокое содержание клетчатки обеспечивает ощущение сытости и медленное опорожнение желудка. Ореховые волокна обладают свойством связывать некоторые жиры, способствуя их выведению из организма. Жиры самих орехов являются ненасыщенными – они повышают уровень энергии, увеличивая основной обмен веществ, что помогает похудеть и держать вес.
Идеальным для контроля веса врачи назвали сырой арахис, поскольку он является наименее аллергенным. Его включение в рацион позволяет похудеть и снизить уровень холестерина.
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