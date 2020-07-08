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В Республике Алтай выявили 26 новых случаев COVID-19

, ИА "Амител"
Общее число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 962
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, информирует региональный оперативный штаб.

"Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у восьми жителей Майминского района; у семи жителей Усть-Канского района и двух жителей Чемальского района. 15 из 26 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 12 случаях диагностированы симптомы ОРВИ", — сообщили в штабе.

В результате общее число случаев COVID-19 в Горном Алтае увеличилось до 962. Выздоровели в общей сложности 455 человек, 33 пациента выписаны из больниц за последние сутки.

Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин сдал отрицательный тест на коронавирус.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.07.2020 08:28
- гость -

Я так понимаю что в горном теперь делать нехрен. Зараза завезена, процесс не остановить. Каждый день растут Чемал, Майма, т.е. те места где больше всего шляются "туристы"

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