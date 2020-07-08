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Новости

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

, ИА "Амител"
Одним из нововведений может стать измененный внешний вид водительского удостоверения
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В МВД предложили изменить водительское удостоверение и паспорт транспортного средства, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из нововведений может стать измененный дизайн водительского удостоверения. На документ планируют нанести надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, что с английского и французского переводится как водительские права. 

Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. В свидетельстве о регистрации автомобиля необходимо будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.07.2020 09:23
- гость -

И что, опять заставят всех под это дело заменить права и ПТСки? Очередной побор? Мне вот лично пофиг, написано там DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE. Я свои права вижу пару раз в год и то когда ГАИшнику показываю. Думаю и тем гаишникам что мои права смотрят, пофиг есть ли там DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE...

8.07.2020 09:26
- гость -

DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, что с английского и французского переводится как водительские права

1. в России официальный язык английский или французский? нет, тогда зачем?
2. наши права за рубежом действительны? нет, тогда зачем 2 раз?

8.07.2020 09:35
- гость -


8.07.2020 09:23
- гость -
Это Вам пофиг, а вот инспектору... Вы обращали внимание, инспектор минуты две-три смотрит на удостоверение. Я то думал, он буквы вспоминает, а он оказывается ищет надпись DRIVING LICENCE.

8.07.2020 09:44
- гость -

Прям крайняя необходимость? Все проблемы в стране уже решили? Теперь бумажки на бумажки менять будем ради одной ненужной надписи? В почему только по-французски и английски? Давайте уже на всех языках напишем (казахский, арабский, Турецкий, немецкий, китайский,испанский.... И пр)

8.07.2020 09:48
- гость -

09:26- гость - "2. наши права за рубежом действительны? нет, тогда зачем 2 раз?"

Вашей страны не знаю, а вот
Страны, в которых действуют российские права (в соответствии с Венской конвенцией)
• Австрия
• Багамы
• Бахрейн
• Беларусь
• Бельгия
• Болгария
• Босния и Герцеговина
• Бразилия
• Великобритания
• Венгрия
• Венесуэла
• Гайана
• Гана
• Германия
• Греция
• Грузия
• Дания
• Заир
• Зимбабве
• Израиль
• Индонезия
• Иран
• Испания
• Италия
• Казахстан
• Киргизия
• Коста-Рика
• Кот-д’Ивуар
• Куба
• Кувейт
• Латвия
• Литва
• Люксембург
• Македония
• Марокко
• Мексика
• Монако
• Нигер
• Норвегия
• ОАЭ
• Пакистан
• Польша
• Португалия
• Республика Корея
• Республика Молдавия
• Румыния
• Сан-Марино
• Сейшелы
• Сенегал
• Словакия
• Словения
• Таджикистан
• Туркменистан
• Узбекистан
• Украина
• Уругвай
• Филиппины
• Финляндия
• Франция
• Хорватия
• ЦАР
• Чехия
• Чили
• Швейцария
• Швеция
• Эквадор
• Эстония
• ЮАР
• Югославия

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