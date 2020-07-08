В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

В МВД предложили изменить водительское удостоверение и паспорт транспортного средства, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Одним из нововведений может стать измененный дизайн водительского удостоверения. На документ планируют нанести надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, что с английского и французского переводится как водительские права.
Кроме того, в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. В свидетельстве о регистрации автомобиля необходимо будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.
Комментарии
И что, опять заставят всех под это дело заменить права и ПТСки? Очередной побор? Мне вот лично пофиг, написано там DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE. Я свои права вижу пару раз в год и то когда ГАИшнику показываю. Думаю и тем гаишникам что мои права смотрят, пофиг есть ли там DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE...
DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, что с английского и французского переводится как водительские права
1. в России официальный язык английский или французский? нет, тогда зачем?
2. наши права за рубежом действительны? нет, тогда зачем 2 раз?
8.07.2020 09:23
- гость -
Это Вам пофиг, а вот инспектору... Вы обращали внимание, инспектор минуты две-три смотрит на удостоверение. Я то думал, он буквы вспоминает, а он оказывается ищет надпись DRIVING LICENCE.
Прям крайняя необходимость? Все проблемы в стране уже решили? Теперь бумажки на бумажки менять будем ради одной ненужной надписи? В почему только по-французски и английски? Давайте уже на всех языках напишем (казахский, арабский, Турецкий, немецкий, китайский,испанский.... И пр)
09:26- гость - "2. наши права за рубежом действительны? нет, тогда зачем 2 раз?"
Вашей страны не знаю, а вот
Страны, в которых действуют российские права (в соответствии с Венской конвенцией)
• Австрия
• Багамы
• Бахрейн
• Беларусь
• Бельгия
• Болгария
• Босния и Герцеговина
• Бразилия
• Великобритания
• Венгрия
• Венесуэла
• Гайана
• Гана
• Германия
• Греция
• Грузия
• Дания
• Заир
• Зимбабве
• Израиль
• Индонезия
• Иран
• Испания
• Италия
• Казахстан
• Киргизия
• Коста-Рика
• Кот-д’Ивуар
• Куба
• Кувейт
• Латвия
• Литва
• Люксембург
• Македония
• Марокко
• Мексика
• Монако
• Нигер
• Норвегия
• ОАЭ
• Пакистан
• Польша
• Португалия
• Республика Корея
• Республика Молдавия
• Румыния
• Сан-Марино
• Сейшелы
• Сенегал
• Словакия
• Словения
• Таджикистан
• Туркменистан
• Узбекистан
• Украина
• Уругвай
• Филиппины
• Финляндия
• Франция
• Хорватия
• ЦАР
• Чехия
• Чили
• Швейцария
• Швеция
• Эквадор
• Эстония
• ЮАР
• Югославия