Правозащитник Ефремова заявил, что он входит в тройку самых дорогих адвокатов России

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что получает одну из самых высоких зарплат среди адвокатов в России. Об этом юрист сообщил во время видеовыступления, который опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
"Если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!" — признался Пашаев.
Однако конкретные суммы правозащитник Ефремова называть не стал. Он отметил, что столь высокую зарплату ему обеспечила "работа на результат".
Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов до сих пор подавлен и плохо себя чувствует. По его мнению, актер все еще не отошел от шока после смертельной аварии, которая произошла вечером 8 июня в центре Москвы.
Комментарии
Ефремову еще кодирнуться от синьки для пущей убедительности, тогда точно оправдают
Просто подтвердил: у кого деньги тот и прав.
Этому адвокату встретить бы пьяного водила на дороге .
А лучше двух пьяных.
Россия, где адвокату не надо знать законы, а надо знать к кому зайти и сколько занести. Да Пашаев, ты это хотел сказать?
Азиатское мышление вот таких пашаевых не скоро позволит России стать цивилизованной страной