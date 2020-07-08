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Правозащитник Ефремова заявил, что он входит в тройку самых дорогих адвокатов России

, ИА "Амител"
Эльман Пашаев считает себя вторым в рейтинге по высокооплачиваемости
Фото: ruspekh.ru

Фото: ruspekh.ru

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что получает одну из самых высоких зарплат среди адвокатов в России. Об этом юрист сообщил во время видеовыступления, который опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

"Если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!" — признался Пашаев.

Однако конкретные суммы правозащитник Ефремова называть не стал. Он отметил, что столь высокую зарплату ему обеспечила "работа на результат".

Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов до сих пор подавлен и плохо себя чувствует. По его мнению, актер все еще не отошел от шока после смертельной аварии, которая произошла вечером 8 июня в центре Москвы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.07.2020 09:59
урка

Ефремову еще кодирнуться от синьки для пущей убедительности, тогда точно оправдают

8.07.2020 10:13
- гость -

Просто подтвердил: у кого деньги тот и прав.
Этому адвокату встретить бы пьяного водила на дороге .

8.07.2020 11:03
- гость -

А лучше двух пьяных.

8.07.2020 11:13
- гость -

Россия, где адвокату не надо знать законы, а надо знать к кому зайти и сколько занести. Да Пашаев, ты это хотел сказать?

8.07.2020 11:14
- гость -

Азиатское мышление вот таких пашаевых не скоро позволит России стать цивилизованной страной

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