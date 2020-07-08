В Горно-Алтайске идет чипирование собак

В столице Республики Алтай в минувший уик-энд стартовало чипирование собак, сообщает пресс-служба мэрии. Процедуру прошли уже 33 особи. Она полностью бесплатна.
Чипирование проводят по субботам в рамках регионального проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили" сотрудники Ветеринарной станции.
В услугу также входит бесплатная прививка о бешенстве и выдача сертификата о том, что сведения о животном внесены в международную базу animal-id.
"Обращаем внимание жителей города, что чипирование собак не предполагает начисление налогов, — уточнили в городской администрации. — Сегодня эта процедура добровольная и бесплатная, однако после принятия федерального закона о домашних животных, она станет платной и возможно обязательной".
Ветеринары уверены, что информация чипов поможет при лечении питомцев и борьбе с эпидемиями на ранних стадиях. Процедура полностью безопасна и безболезненна, утверждают специалисты.
Комментарии
чипирование собак не предполагает начисление налогов, — уточнили в городской администрации. — СЕГОДНЯ эта процедура добровольная и бесплатная, однако после принятия федерального закона о домашних животных, она станет платной и возможно обязательной
ну а ЗАВТРА можно ввести и налог на животных)))
так победимЪ