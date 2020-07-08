Ученые назвали пять мест, где легче всего подхватить коронавирус

Российские вирусологи и эпидемиологи перечислили топ-5 общественных мест, в которых опасность заразиться коронавирусом выше, пишут "Известия".
На первом месте находятся помещения с плохой вентиляцией. Замкнутые пространства, в которых воздух циркулирует плохо, представляют наибольшую опасность, отмечают специалисты.
Второе место рейтинга досталось локациям, в которых люди в течение длительного времени общаются на близком расстоянии. Такими местами могут быть, например, очереди или загруженный общественный транспорт. Ситуацию в этом случае может усугубить несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Кроме того, высок риск подхватить вирус в ресторанах, барах и караоке-клубах. Ученые подчеркивают, самыми опасными в плане распространения коронавирусной инфекцией являются любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей.
На четвертом месте расположились культовые сооружения. Эксперты привели в пример ситуацию с массовым заражением церковного хора в штате Вашингтон, когда заболели 53 человека из 61-го. Дело в том, что во время пения люди могут распространять вирус с капельками слюны. Вероятность инфицирования также увеличивает то, что певцы глубоко дышат.
Замыкают рейтинг прочие общественные места, в которых люди занимаются активной деятельностью. Это могут быть фитнес-клубы, конференции, концерты, а также театральные представления.
Специалисты также указали на то, что это — не единственные места, где можно заразиться COVID-19. Значительную опасность также представляют стоматологические кабинеты, кинотеатры, трибуны стадионов, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах и другие. Поэтому чтобы обезопасить себя, ученые рекомендуют помнить о мерах предосторожности: носить защитную маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
У нас из 5 вариантов 3 закрыто , значит у нас заражаются в магазинах и в транспорте. Значит можно фитнес открывать и ночные клубы, а магазины закрыть, транспорт остановить.
Про Горный ничего не написали. Значит можно!
"соблюдать социальную дистанцию"
"Кто-нибудь, растолкуйте уже шибко грамотным чиновникам, что физическое расстояние между людьми называется просто дистанцией. А социальная дистанция – это та самая пропасть, которую буржуазное чиновничество старательно роет между собой и простым народом." (с) Андрей Шигин.
"Данный термин был введен известным социологом Георгом Зиммелем. Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение социальных групп и индивидов в социальном пространстве, их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности друг от друга, степень их взаимосвязанности. Википедия"
Нужно волонтёров с пулемётами поставить через каждые 50 метров, чтоб все всё соблюдали.
6 место - Алтайский край))
8.07.2020 11:21
@@
Приведенный вами пример это всего лищь одно из множества значений. Используемый при пандемии термин "социальная дистанция" тоже абсолютно грамотно применяется в значении "физическая дистанция общения людей". Прилагательное "social" в английском языке может переводиться как "общительный", а глагол "socialize" - "общаться".
На первом месте находятся помещения с плохой вентиляцией. Замкнутые пространства, в которых воздух циркулирует плохо, представляют наибольшую опасность, отмечают специалисты.
то есть салоны самолетов, не...