Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Текст поздравления опубликован на сайте регионального правительства.
"Сегодняшний праздник напоминает о тех ценностях, которые мы хотим сохранить. Мы понимаем: не может быть сильной страна, где утрачены связь поколений и уважение к семье, у нее просто нет будущего, — написал Томенко. — Счастливые и крепкие семьи — основа процветания любого государства. Они играют особую роль в развитии общества, преемственности традиций, воспитании молодежи".
Губернатор подчеркнул, что семья играет ключевую роль в воспитании каждого человека. Дети учатся всему у родителей, а взрослые с рождением первенца начинают в полной мере осознавать свою ответственность за судьбу своей семьи, уточнил председатель краевого правительства.
"Дорогие друзья! Желаю всем здоровья и добра, мира и благополучия! Пусть тепло домашнего очага согревает сердца и дарит уют!", — пожелал Томенко.
День семьи любви и верности в России отмечают 8 июля. Это праздник с постоянной датой. 8 июля – день поминовения святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. С идеей Всероссийского праздника семьи выступили жители Владимирской области из города Мурома, в котором покоятся мощи Петра и Февронии. Предложение в 2008 году одобрили депутаты Госдумы и все религиозные конфессии России, ведь во всех религиях чтут семейную любовь и верность.
Комментарии
Витя...люди уже третьи сутки ждут каких нить движений. че делать бум , под 2 сотни зараженных в сутки, никаких мер, на исакова напротив администрации купаются дети в фонтане, в автобусах битком и на остановках, масок нет ниукого. в том числе кондукторов. Щс воду в офис принесли от легенды - 2 мужика без масок. народ полностью отдыхает как хочет - все переполнено. мы ж все перезарааемся к черятм собачьим. Витя опомнись. Цель то какую поставили? Изжить народ? Переполнить клинику?
Просто милота.... Поздравил... Пир во время чумы!
Кому надо соблюдают нормы.
Фото как с прощания , покинул нас красноярский инопланетяне н
По воде звоните в офис, это водители нарушают, в офисе говорят им выдают и перчатки, и маски
Даёшь тотальную иммунную прослойку!
Слава богу! Не я один такой поборник мер. Спасибо, добрые люди!