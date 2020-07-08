Пока все крепко спали. Житель Алтайского края украл кошелек и сигареты у односельчан

В селе Борисово Залесовского районе полиция задержала подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, накануне, около четырех часов утра, молодой человек 2000 года рождения проник во двор частного дома и дернул запертую изнутри дверь веранды. Внутри помещения злоумышленник обнаружил несколько пачек сигарет и кошелек, в котором находились 18 тысяч рублей. Забрав добычу, подозреваемый скрылся. После задержания молодой человек признался, что во время кражи хозяева крепко спали и ничего не слышали. Их не разбудил даже громкий лай собак.
Полицейские изъяли только пачки сигарет. Сейчас они разыскивают кошелек с деньгами. Задержанный свою вину не отрицает, но о том, где находится бумажник, стражам порядка не сообщил.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ранее молодой человек уже совершал аналогичное преступление.
Комментарии
Теперь отправится в колонию и будет осваивать производство зимней обуви.
А когда выйдет из колонии, то откопает кошелёк с деньгами. "Подъёмные"деньги уже есть.