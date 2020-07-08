Заключенные алтайской колонии освоили производство зимних сапог

Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю
Осужденные, отбывающие наказание в рубцовской исправительной колонии особого режима №8, освоили производство зимних комбинированных сапог, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
Каждый месяц обувной участок выпускает до сотни пар сапог "Аляска" и "Пилот". Обувь поступает на прилавки магазинов.
"Для производства обуви в колонии есть необходимое оборудование: прессы, станки, швейные машины, — пояснили в ведомстве. — Выпущенные изделия отвечают всем требованиям качества".
Примечательно, что аналогичное производство отлажено и в нескольких других алтайских колониях, в частности, в ИК-3 и ИК-10. Обувь идет не только в продажу, но и для внутреннего потребления – осужденным и сотрудникам УИС.
Комментарии
Красные для командира
Страшные какие, лучше босиком))))