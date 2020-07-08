Третьего человека в мире вылечили от ВИЧ

Третий человек в истории излечился от ВИЧ, сообщает научный журнал Science. Счастливцем стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого уже прозвали "Пациентом из Сан-Паулу".
Его лечили с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3, который стимулирует инфицированные клетки пробуждать латентный вирус. Курс лечения сократил количество частиц ВИЧ до нуля, а после завершения терапии в марте 2019 года вирус и вовсе не наблюдался в крови пациента.
Тем не менее ученые точно не уверены, действительно ли пациента удалось полностью излечить. Ученым предстоит исследовать лимфатические узлы и ткани кишечника для подтверждения отсутствия ВИЧ.
Как сообщал amic.ru, в марте 2020 года стало известно о втором выздоровевшем человеке от ВИЧ. Им оказался так называемый "Лондонский пациент", которому провели трансплантацию донорского костного мозга.
Комментарии