Больше чем пельмень. Где в Барнауле попробовать традиционные китайские Цзяодзы

В Барнауле есть места, где готовят китайские пельмени - Цзяодзы. Они отличаются от наших формой, начинкой и вкусом. Блюдо придется по душе любителям азиатской кухни.
Формой Цзяодзы напоминают русские вареники. Начинка может быть разная, но в ней обязательно должны быть не только мясо, но и овощи. Часто в такие пельмени добавляют свинину, капусту, имбирь, соевый соус, лук. Некоторые повара также заправляют начинку кунжутным маслом и чесноком. Тесто для пельменей замешивают самое простое: мука, вода, немного соли. Его тонко раскатывают: начинка почти просвечивает.
В "Чи Фань" пельмени готовят по древнему традиционному рецепту под руководством шеф-повара из Китая. Попробовать экзотическое блюдо можно не только в ресторане, но и дома. Цзяодзы, приготовленные в "Чи Фань" продаются в магазинах в виде полуфабрикатов. Приготовить их самостоятельно не сложнее, чем сварить привычные русские пельмени.
Адреса магазинов, где можно приобрести китайские пельмени от ресторана "Чи Фань":
- ул. Энтузиастов, 20А, "Колбасные изделия"
- ул. Северо-Западная, 27Б, "Продукты"
- ул. Просторная, 326, "Запад"
- пр-т Красноармейский, 59А, "Брюкке"
- ул. Юрина, 303, "Ласточка"
- ул. Титова, 23, "Ласточка"
- пр-т Ленина, 175, "Продукты"
- пр-т Ленина, 146А, "7 дней"
- ул. Островского, 44, "7 дней"
Доставка китайских пельменей от ресторана "Чи Фань"
Тел.: 8-905-081-4450
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