Три тонны груза из движущегося поезда похитили в Алтайском крае

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России раскрыли кражу металлических изделий из вагона грузового поезда, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
По горячим следам задержали подозреваемых, которые смогли похитить часть груза, пока поезд следовал к пункту назначения.
По версии правоохранителей, жители Кемеровской области 31 и 34 лет располагали сведениями о нюансах доставки партии помольных шаров, которые используют при дроблении полезных ископаемых и при производстве строительных материалов. С учетом своих знаний, они заранее спланировали преступление.
"Для удобства совершения кражи они приготовили почти 60 полимерных мешков, которые наполнили помольными шарами, — уточнили в транспортной полиции. — На одном из участков дороги, где грузовые поезда снижают скорость, похитители сбросили груз с вагона, а затем спрыгнули сами".
Общий вес похищенной партии составил 3,2 тонны, а ее стоимость – более 130 тысяч рублей. Большую часть продукции изъяли у подозреваемых. Остальное рассыпалось из-за повреждения мешков при сбрасывании на землю. Задержанные уже возместили убытки.
Но против них все равно возбудили уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору". Двоим гостям из Кузбасса грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии