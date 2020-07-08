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Эксперты по информационной безопасности рассказали, какие пароли легче всего взломать

, ИА "Амител"
Специалисты рекомендуют надежно защищать аккаунты
Фото: kaspersky.com

Фото: kaspersky.com

Использование простых паролей с указанием личных данных на протяжении многих лет является одним из самых ненадежных методов защиты информации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова специалистов по кибербезопасности.

При проведении внутренних тестов на проникновение в корпоративную сеть в 96% компаний удавалось подобрать данные пользователей. При этом главной уязвимостью оказались слабые пароли.

Один из наиболее популярных вариантов оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании.

Эксперты напомнили, что кибермошенники, как правило, работают методом брутфорса — перебирают словари самых простых и популярных паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии, например, фамилия, год рождения, другие личные данные.

Чтобы избежать негативных последствий, пользователям для защиты аккаунта следует использовать длинные пароли, которые состоят из случайного набора букв, цифр и знаков. А вот последовательности цифр (1234, дата рождения), букв (abcd, qwerty) личные данные и простые слова (password) использовать опасно.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.07.2020 13:32
- гость -

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а так можно?

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