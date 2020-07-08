Новый лидер алтайской общественной палаты готов к диалогу с властями

Новый председатель региональной общественной палаты Юрий Шамков после избрания рассказал, что намерен выстраивать диалог гражданского общества и властей Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба структуры.
"Общественная палата — это место для дискуссий, и на ее площадке можно выстраивать конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, обсуждать мнение представителей общественных объединений, и после экспертного заключения, обращаться с предложениями в соответствующие органы власти. От нашей конструктивной работы во многом зависит уровень жизни и развитие нашего края", — подчеркнул Шамков.
Как ранее писал amic.ru, председателя избрали на три года. Следующие выборы пройдут в 2023 году.
Уже под руководством Шамкова сформируют состав комиссий и утвердят план работы на второе полугодие.
Всего в новом созыве будут работать 45 человек, 37 из которых проголосовали за назначение председателем Шамкова.
Комментарии
А бревно шлифануть языком он готов?