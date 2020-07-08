В Горном Алтае школьница пострадала в ДТП

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
Девятилетняя девочка пострадала в аварии, которая произошла 7 июля на проспекте Коммунистическом в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации правоохранителей, виновником ДТП стал 28-летний местный житель, управлявший автомобилем "УАЗ Патриот".
Он не выдержал безопасную дистанцию до Kia Rio, за рулем которой находилась 70-летняя горожанка.
Несовершеннолетняя пассажирка иномарки получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту столкновения транспортных средств полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что оба водителя в момент аварии были трезвыми.
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Скока скока было водительнице Киа?