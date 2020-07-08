В АГМУ опровергли информацию о вспышке коронавируса в одном из общежитий

В Алтайском государственном медуниверситете не подтвердили информацию о вспышке COVID-19 в одном из общежитии вуза. Ранее в редакцию amic.ru поступила информация о том, что общежитие закрыто на карантин.
Речь шла об общежитии №1 на ул. Крупской, 105. Сейчас в нем проживают студенты из Индии, которые не могу улететь домой из-за пандемии коронавируса. Как сообщил amic.ru источник в вузе, коронавирус был подтвержден у одного из студентов АГМУ, проживающем в общежитии. Еще несколько ждут результатов анализа.
Однако в пресс-службе АГМУ эту информацию не подтвердили.
"Случаев заражения коронавирусом в общежитии №1 в общежитии медуниверситета нет. Общежитие работает в штатном режиме, никаких карантинных мер у нас не проводится. Но, зная тяжелую ситуацию, мы каждый день проводим все необходимые меры: измеряем температуру, осматриваем самих студентов. Мы также проводим необходимые по предписанию Роспотребнадзора меры, связанные с санитарной обработкой. Мы очень дорожим этим общежитием и мы прикладываем усилия, чтобы коронавирус туда не попал", — рассказали amic.ru в пресс-службе АГМУ.
В пресс-службе вуза добавили, что другие общежития также работают в штатном режиме. Везде была проведена санитарная обработка. Общежития готовы к приему студентов, все зависит только от санинтарно-эпидемиологической ситуации в стране, добавили в университете.
Напомним, в середине мае 2020 года в общежитии №3 АГМУ произошла вспышка коронавируса. Сначала COVID-19 подтвердился у студента-пятикурсника. Анализы сделали всем его соседям. В итоге выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.
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