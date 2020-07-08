Подруга Михаила Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

Подруга актёра Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что одной из первых приехала на место смертельной аварии.
"Увидела Мишу в полицейской машине, он сидел на заднем сиденье. Подошла и спросила у него: "Ты как?" И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове", — приводит слова Беркович издание "СтарХит".
По словам подруги артиста, он попросил её съездить в больницу, куда увезли пострадавшего Сергея Захарова. Ресторатор отметила, что первым в медучреждение приехал начальник Захарова, а затем — гражданская жена Ирина. Тогда врачи говорили, что мужчина тяжело травмирован, но он не находится при смерти.
Беркович отметила, что актёр корит себя за случившееся и будет делать это "до конца своих дней". Она также заявила, что Ефремов — не запойный алкоголик и он никогда не позволял себе сеть пьяным за руль.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.
Комментарии
Особенно ужас заметен когда он говорит " за то у меня денег до .."
Сейчас нас будут убеждать, что всего, что видела вся страна, не было. Артистам и профессорам можно убивать людей, режиссёрам вороваь сотни миллионов, журналистам продавить страну, а в тюрьмах должны сидеть только остальные ватники.