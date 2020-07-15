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Комментарии
Вот!... Накомментировал, наговорил кучу всякой нехорошести... Или тайну какую приоткрыл... а кто это? а вот он! а вот его е мэйл... а вот его предпочтения...
Амител скоро будет со Сбербанком конкурировать по контролю клиентов! Под благими намерениями...