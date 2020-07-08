Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Горном Алтае

Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием легкового автомобиля произошло в селе Майма Республики Алтай, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
На кадрах с места аварии видно, что машина перевернулась вплотную к забору, разделяющему тротуар и проезжую часть. На месте работают сотрудники полиции и пожарные.
Об обстоятельствах ДТП и пострадавших не сообщается.
Ранее amiс.ru писал, что в воскресенье, 5 июля, в Бийске автомобиль Mitsubishi Lancer на полной скорости налетел на бордюр, врезался в забор и перевернулся. По предположениям свидетелей, автовладелец был нетрезв.
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