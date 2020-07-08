Мишустин завил об угрозе обрушения достижений по борьбе с бедностью из-за пандемии

Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.
"Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", — сказал глава правительства.
Он также отметил, что существующие вызовы требуют совместного убедительного ответа, который, по его словам, позволит восстановить рабочие места, а также гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.
Как ранее сообщал amic.ru, согласно исследованию СК "Росгосстрах Жизнь" доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38% до почти 45% за месяц. Вместе с тем увеличилась и доля крайне бедного населения, которое живет на доходы менее пяти тысяч рублей. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с этими выводами не согласился и заявил, что ликвидация бедности — одна из приоритетных задач российских властей.
Комментарии
А каких именно достижений - что бедные беднее стало и их количество увеличилось?
Средний класс - доход 17000 - достижение чё, как в банановой республике, даж похуже немного - достижение ага?