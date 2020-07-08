"ФСБ - не синоним НКВД". Бутина поддержала силовиков по делу Сафронова

Мария Бутина выразила, по ее словам, "непопулярное мнение" по делу бывшего журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене.

"Мы ниже плинтуса опустили уровень доверия к нашим органам правопорядка. В любой стране и в любой структуре есть те, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, — написала Бутина. — Но равнять всех и вся под одну гребенку — это преступление против своей собственной страны и ее безопасности. В конце концов, кто обеспечивает наше мирное небо над головой и то, что наши кишки регулярно не наматываются на кружки из Старбакса?".

По ее словам, она не хочет, чтобы невиновного человека отправили в тюрьму, так как "испытала это на своей шкуре". Но в то же время напоминает, что принадлежность человека к числу журналистов не делает его невиновным, равно как и нельзя утверждать обратного.

В связи с этим она предложила властям "дать обоснованные ответы на вопросы", а общественности – "не поддаваться эмоциям и неразвешивать ярлыки".

"ФСБ — не синоним НКВД в годы репрессий, как и работа журналистом не означает ни невиновности, ровно как и не доказывает вины, — пояснила уроженка Алтайского края. — У общества есть вопросы – кто, что и почему сделал, на них должны быть даны обоснованные ответы. Молчание рождает спекуляции и, как следствие, демонстрации на площадях".

Как ранее сообщал amic.ru, 7 июля ФСБ задержала Сафронова. Его подозревают в работе с силовыми структурами НАТО и госизмене.

В поддержку бывшего коллеги выступили журналисты "Коммерсанта", они провели одиночные пикеты с призывом рассматривать дело в условиях гласности. Стоит отметить, что секретность рассмотрения дел о государственной измене защищается законодательством РФ.

В их детали совсем не обязательно посвящать общественность, из-за чего, по оценке "Ъ", "сложно добиться справедливого следствия и гласного суда".

Как уже сообщал amic.ru, в 2018 году в США Бутину обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Общественную палату РФ.