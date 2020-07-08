В Кремле прокомментировали предложение перенести празднование Дня России на 1 июля

В администрации президента России не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Предложение о переносе праздника новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется", — заявил официальный представитель Кремля.
Как писал amic.ru, с инициативой о переносе празднования Дня России выступила член общественной палаты Ирина Волынец. Она пояснила, что 12 июня у многих россиян ассоциируется не с независимостью страны, а с распадом СССР. Самым же подходящим днем для праздника, по ее мнению, является 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию.
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