До +32°С потеплеет в Алтайском крае 9 июля

Жаркая погода ожидает жителей Алтайского края в четверг, 9 июля, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе днем составит от +27°С до +32°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром местами будет туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от +27°С до +29°С. В конце дня — кратковременный дождь, возможна гроза. Как и в целом по региону, в утренние часы местами туман. Скорость западного ветра составит от 4 до 9 м/с.
Комментарии
Это ещё когда будет...