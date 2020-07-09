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Избивал проводом, обувью и палкой. Жителя Алтайского края осудят за истязание ребенка

, ИА "Амител"
Мужчина из Заринска на протяжении полутора лет причинял девятилетней девочке физические и нравственные страдания
Фото: gazetnews.ru

Фото: gazetnews.ru

26-летнего жителя Заринска отправят на скамью подсудимых по обвинению в истязании ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

По версии следствия, у обвиняемого на воспитании находились двое детей, в том числе девятилетняя дочь супруги от предыдущего брака. На протяжении полутора лет, с декабря 2017 по май 2019 года, он регулярно причинял девочке физические и нравственные страдания путем причинения побоев. Так, за плохую успеваемость и непослушание мужчина избивал ее электрическим проводом, обувью и палкой.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Истязание" с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

9.07.2020 07:19
- гость -

Таких надо изолировать лет на 50 - они ничем не лучше серийных убийц и не надо тут рассказывать, что наказание должно быть соразмерно вине.

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