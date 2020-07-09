Избивал проводом, обувью и палкой. Жителя Алтайского края осудят за истязание ребенка

26-летнего жителя Заринска отправят на скамью подсудимых по обвинению в истязании ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
По версии следствия, у обвиняемого на воспитании находились двое детей, в том числе девятилетняя дочь супруги от предыдущего брака. На протяжении полутора лет, с декабря 2017 по май 2019 года, он регулярно причинял девочке физические и нравственные страдания путем причинения побоев. Так, за плохую успеваемость и непослушание мужчина избивал ее электрическим проводом, обувью и палкой.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Истязание" с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Таких надо изолировать лет на 50 - они ничем не лучше серийных убийц и не надо тут рассказывать, что наказание должно быть соразмерно вине.