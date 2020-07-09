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В российских школах могут ввести уроки семейных ценностей

, ИА "Амител"
Такая мера поможет сохранить брак, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В российских школах, лицеях и гимназиях могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом пишет РИА "Новости".

"Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны", — сообщила она.

В 2019 году примерно на 900 тысяч браков пришлось 600 тысяч разводов. Такая тенденция, отмечает омбудсмен, уже в течение последних трех лет практически не меняется.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо прививать детям семейные ценности со школьной скамьи, что порождает моду на большую сплоченную семью, уверена Кузнецова.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

9.07.2020 07:33
месный

Чтобы исправить ситуацию, необходимо прививать детям семейные ценности со школьной скамьи, что порождает моду на большую сплоченную семью

Для начала нежно где-то жить и нормальную работу иметь как и медицину и образование.
Чё они там будут учить, работайте лучьше вам полторы порции доширака вместо одной будет, а руководство себе несколько брюликов на ковшик черпать икру с ведра добавить - гордитесь этим у вашего босса самый крутой ковшик?

9.07.2020 07:56
- гость -

Попадья чему будет учить?!

9.07.2020 08:08
- гость -

Нужно стадо, которое будет пахать и плодиться?

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