В российских школах могут ввести уроки семейных ценностей

В российских школах, лицеях и гимназиях могут появиться уроки семейных ценностей, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом пишет РИА "Новости".
"Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны", — сообщила она.
В 2019 году примерно на 900 тысяч браков пришлось 600 тысяч разводов. Такая тенденция, отмечает омбудсмен, уже в течение последних трех лет практически не меняется.
Чтобы исправить ситуацию, необходимо прививать детям семейные ценности со школьной скамьи, что порождает моду на большую сплоченную семью, уверена Кузнецова.
Комментарии
Чтобы исправить ситуацию, необходимо прививать детям семейные ценности со школьной скамьи, что порождает моду на большую сплоченную семью
Для начала нежно где-то жить и нормальную работу иметь как и медицину и образование.
Чё они там будут учить, работайте лучьше вам полторы порции доширака вместо одной будет, а руководство себе несколько брюликов на ковшик черпать икру с ведра добавить - гордитесь этим у вашего босса самый крутой ковшик?
Попадья чему будет учить?!
Нужно стадо, которое будет пахать и плодиться?