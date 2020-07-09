Расписание пригородных поездов с 12 июля изменят в Алтайском крае

Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 12 по 20 июля в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба компании "Алтай-Пригород".
Изменения коснутся 14 поездов, которые по девяти маршрутам. Время следования будет отличаться незначительно – от 2 до 7 минут.
Перепроверить расписание рекомендуется тем, кто отправляется на поездах, следующих из Барнаула до станций Аламбай, Артышта 2, Заринская и Тягун. Также корректировки коснутся электричек, которые следуют в Барнаул от станций Аламбай, Артышта-2, Заринская, Тягун и Усть-Тальменская.
Пассажиров просят быть внимательнее и планировать поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте "Алтай-Пригорода".
Кроме того, изменения в расписании зафиксированы на изображении ниже.
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