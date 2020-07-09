Две иномарки столкнулись лоб в лоб напротив школы в Барнауле

В Барнауле в районе улицы Шукшина, напротив лицея "Сигма", лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло около 6:30 утра 9 июля. По всей видимости, одна из иномарок по каким-то причинам выехала на встречную полосу. О пострадавших пока не сообщается.
Как ранее писал amic.ru, 8 июля в Бийске произошло сразу два странных ДТП. В одном из них водитель умудрился перевернуться, не выкрутив руль обратно после поворота.
Во втором машина также попыталась войти в поворот, однако водитель не отпустил педаль газа и протаранил урну на автобусной остановке. После этого виновник инцидента скрылся с места инцидента.
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