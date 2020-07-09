Волейбольную высшую лигу "А" разделили на две зоны

Всероссийская федерация волейбола решил разделить высшую лигу "А" на две зоны. Об этом сообщается в Instagram барнаульского "Университета". В новом сезоне 18 участников турнира сыграют в двух зонах – "Западной" и "Восточной".
Алтайские волейболисты попали в группу "Восток". Соперниками "Универа" станут "Динамо" (Челябинск), "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург), "Локомотив-2" (Новосибирск), ВК "Тюмень", "НОВА" (Новокуйбышевск), "Кама" (Пермь), "Тархан" (Стерлитамак) и "Магнитка". Чемпионат стартует 2 октября. Победителя определят в "Финале шести", куда попадут лучшие команды "Запада" и "Востока".
Напомним, в прошлом сезоне "студенты" заняли двенадцатое место. Весной чемпионат высшей лиги "А" досрочно прекратили из-за коронавируса.
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